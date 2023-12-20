تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم.. «اعرف الطن وصل كام؟»

استمرت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 20-12-2023، في التراجع بعد انخفاضه خلال الأيام الماضية بشكل متوالي، إذ انخفض سعر الحديد اليوم نحو 1270 جنيها للطن، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 37 ألفًا و780 جنيهات تسليم أرض المصنع، بانخفاض قدره 1270 جنيه عن أسعار أمس الثلاثاء، وهو انخفاض كبير جدا في الأسعار.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز انخفاض بقيمة 895 جنيه في سعر الطن الواحد ليصل إلى 39 ألفا و 994 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 42 ألف جنيه.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 40 ألف و200 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد العتال 41 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر حديد المعادي نحو 40 ألفا و200 جنيه.

- سجل حديد الكومي 40 ألف و300 جنيه.

- حديد المراكبي سجل 41 ألفا و500 جنيه.

- حديد عطية سجل 41 ألفا و300 جنيه.

- حديد العشري سجل 40 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

وعن أسعار الحديد اليوم الأربعاء، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 564 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل 520 دولارا للطن الواحد.