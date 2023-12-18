أسعار الحديد اليوم الاثنين 18-12-2023.. اعرف الطن بقى بكام

استقر سعر طن الحديد في مصر اليوم الاثنين 18-12-2023، بعد انخفاضه خلال الأيام الماضية، حيث استقرت أسعار الطن، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم الاثنين

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39 ألفًا و410 جنيهات تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 41 ألفا و 465 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألف جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 38 ألفا و500 جنيه.

سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

حديد المراكبي سجل 39 ألفا و500 جنيه.

حديد عطية سجل 39 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 39 ألفا جنيه.

أسعار الحديد عالميا

وعن أسعار الحديد اليوم الخميس، عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإنّ متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 526 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل 495 دولارا للطن الواحد.