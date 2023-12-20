نائبة: فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب وحرصه على مسيرة التنمية

هنأت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤكّدة أنَّ فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضافت البرلمانية، أنَّ مشاركة الشعب المصري الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، بجميع فئاته، أكّدت للعالم وقوفه خلف قائده داعمًا لمسيرته نحو إرساء قواعد الأمن والاستقرار ودعم جهود الحفاظ على ما تم من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة تخدم الوطن والمواطن.

واعتبرت أنَّ النتائج التاريخية لهذا الاستحقاق الانتخابي بمثابة دليل قاطع لتمسك الشعب بالرئيس السيسي ليواصل جهوده المخلصة في قيادة الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات القادمة، معربة عن ثقتها التامة في قدرة القيادة السياسية من خلال اصطفاف المصريين خلف قيادته الحكيمة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.

وتوجهت النائبة بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعينه على المسئولية الكبيرة خلال المرحلة المقبلة، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية بما يحقق الخير والرخاء للبلاد.