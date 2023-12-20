للعام الـ15.. علي جمعة ضمن 500 شخصية إسلامية مؤثرة حول العالم

اُختير الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء عن اختياره ضمن قائمة أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم.

وأصدّر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية أصدر كتابه السنوي لعام 2023- 2024 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرًا حول العالم، واحتل علي جمعة المرتبة الـ22 ليكون ضمن قائمة أكثر 500 شخصية تأثيرًا حول العالم.

ويهدف الكتاب، الذي حمل عنوان «أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2024»، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، إذ يقوم برصدها في مختلف مجالات «السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام»، ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفية لهم.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات التي ذُكرت عن الدكتور علي جمعة في الكتاب ومنها:

- الشيخ علي جمعة هو المفتي السابق لجمهورية مصر العربية، وهو من أبرز علماء الإسلام في العالم.

- على الرغم من تقاعده من منصب مفتي الديار المصرية في عام 2013، ظل جمعة نشطًا على العديد من الجبهات.

- يستمد التأثير العلمي لعلي جمعة من موقعه في مركز العديد من أهم مؤسسات الشريعة الإسلامية في العالم، قبل أن يصبح مفتيًا، كان جمعة أستاذًا للفقه في جامعة الأزهر، ثاني أقدم جامعة في العالم، تأسست عام 975 م.

- كان أيضًا عضوًا في مجلس الإفتاء، وهو حاليًا عضو في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو أعلى معهد للشريعة الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي ،وهي منظمة حكومية دولية للدول ذات الأغلبية المسلمة.

- ألف أكثر من 50 كتابًا، بالإضافة إلى مئات المقالات.