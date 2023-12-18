علي جمعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية: أهل للأمانة والثقة

تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثالثة في الانتخابات الرئاسية وتوليه مهام القيادة، وهو أهل الأمانة والثقة.

وأكّد «جمعة»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق ثقة الشعب المصري، قائلا: «هو أهل الثقة والأمانة، سائلين المولى - سبحانه وتعالى - أن يجري الخير على يديه، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد».