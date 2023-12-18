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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

علي جمعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية: أهل للأمانة والثقة

كتب:

حسام أبو غزالة
04:16 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
علي جمعة

علي جمعة

تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثالثة في الانتخابات الرئاسية وتوليه مهام القيادة، وهو أهل الأمانة والثقة.

وأكّد «جمعة»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق ثقة الشعب المصري، قائلا: «هو أهل الثقة والأمانة، سائلين المولى - سبحانه وتعالى - أن يجري الخير على يديه، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد».

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بقلم حسام أبو غزالة