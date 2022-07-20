أسماء وفيات ومصابي حادث انفجار أسطوانات غاز في فرن مخبوزات بالدقهلية

سادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة منية مجاهد في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع انفجار في فرن للمخبوزات تسبب في مصرع شاب وربة منزل، علاوة على إحداث إصابات وحروق متنوعة لـ12 شخصا آخرين من مدينتي دكرنس ومنية النصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وقال مصدر طبي لـ«الوطن»، إن الحادث تسبب في وفاة «السعيد أحمد السيد»، 20 عاما، من منطقة منية مجاهد، و«أميرة محمد العدل يوسف»، ‏‏38 سنة، من منية مجاهد.

أسماء مصابي حادث انفجار فرن في دكرنس

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة 12 آخرين وهم: «ناجح ج. ص.»، 18 سنة، ميت عاصم، مصاب بكسر، «أحمد ا. م.»، 27 سنة، الجنينة مركز منية النصر، مصاب بكسر وجرح بالوجه وحرق، «محمد م. أ.»، 28 سنة، من مدينة دكرنس، جرح في الوجه، «أحمد س. ع.»، 40 سنة، من منية مجاهد، جرح في الرأس، «أحمد م. أ.»، 77 سنة، من قرية دموه مركز دكرنس، مصاب بحروق متفرقة في الجسم، و«محمود ا. أ.»، 22 سنة، من منية مجاهد، مصاب بحروق متفرقة بالجسم والذراعين.

كما أصيب كل من «تامر ف. ف.»، 42 سنة، من منية مجاهد، مصاب بحروق في الذراعين والقدمين، «محمد أ. م.»، من 25 سنة، من منية مجاهد، مصاب بحروق في الوجه والرقبة والذراعين، و«مصطفى أ. م.»، 14 سنة، مصاب بحروق في الوجه والقدمين والذراعين، و«أمل م. ع.»، 52 سنة، من منية مجاهد، مصابة بحروق في الوجه والصدر والذراعين، و«أحمد ا. م.»، 38 سنة، من منية مجاهد مصابة بحروق في أصابع اليدين، و«السيد ش. م.» 31 سنة، من منية مجاهد.

بلاغ بوقوع انفجار في منية مجاهد

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغات متعددة من أهالي منطقة منية مجاهد لإدارة ‏شرطة النجدة، بوقوع ‏انفجار أسطوانات غاز تجاري داخل ‏فرن للمخبوزات تابع لأحد الأهالي، مما تسبب في حالة من الذعر في المنطقة ووجود عدد كبير من ‏المصابين وتلفيات في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكان الانفجار.‏

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين نشوب ‏حريق في فرن للمخبوزات إثر وقوع انفجار في 3 أسطوانات غاز تجاري «كبيرة الحجم»، ‏وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.‏