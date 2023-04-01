رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

شعبة الحلويات: أسعار مخبوزات عيد الفطر 2023 تبدأ من 40 جنيها

كتب:

مريم حنفي
10:03 م | السبت 01 أبريل 2023
أسعار كحك وبسكوت العيد

أسعار كحك وبسكوت العيد

تستعد السلاسل التجارية الفترة الحالية، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال بدء طرح الكحك والبسكوت في الأسواق مع توقعات بزيادة الإقبال الفترة المقبلة. 

وقال يوسف إبراهيم، صاحب أحد السلاسل التجارية في تصريح لـ«الوطن»، إنّ المحلات تستعد الفترة الحالية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال طرح الكحك والبسكوت في الأسواق بشكل مبكر، مضيفًا أنّ أسعارهما تختلف كل عام عن الذي يسبقه، والأسعار تُحدد وفقًا للمحل والأنواع والكمية التي يريد المواطن شرائها. 

إقبال المواطنين على شراء الكحك والبسكوت الفترة المقبلة

ومن جهته، قال فتحي السيد عضو شعبة الحلويات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العديد من المحال والسلاسل التجارية طرحت مخبوزات عيد الفطر المبارك من كحك وبيتي فور خلال الوقت الحالي، ومن المتوقع إقبال المواطنين على الشراء بداية من الأسبوع المقبل، ويُعتبر الكحك السادة وعين الجمل والبسكوت السادة والبيتي فور مشكل الأكثر مبيعًا. 

أسعار الكحك والبسكوت 2023

وأوضح «السيد» أنّ سعر كيلو كحك سادة وكحك ملبن 135 جنيهًا وسعر علبة كعك عين جمل نصف كيلو 95 جنيهًا، وعلبة كعْك بالشوكولاتة 32 قطعة بـ145 جنيهًا، كما يبلغ سعر علبة بيتي فور ممتاز 56 قطعة 145 جنيهًا، ولـ28 قطعة 75 جنيهًا. 

وأضاف عضو شعبة الحلويات، أن سعر بسكويت سادة 72 قطعة بـ115 جنيهًا، والبسكوت بقطع الشوكولاتة 30 قطعة بـ65 جنيهًا، والبسكوت شوكولاتة 36 قطعة بـ65 جنيهًا، كما يبلغ سعر البسكوت البرتقال 36 قطعة نحو 60 جنيهًا، والبسكوت السادة 40 قطعة بـ80 جنيهًا، بينما يبلغ سعر علبة منين سادة كيلو 120 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

أسعار البيض اليوم 1-4-2023 في الأسواق والمحلات.. استقرار نتيجة وفرة المعروض

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023.. الصرف يبدأ من اليوم

أسعار اللحوم اليوم السبت 1-4-2023 بالأسواق المصرية.. اعرف الكيلو بكام

أسعار الأسمنت اليوم السبت 1-4-2023.. مستقرة في ظل طلب متواضع

«جولد بيليون»: أسعار الذهب العالمية تقفز 8.3% خلال شهر مارس

أسعار الحديد الیوم السبت 1-4-2023 بالأسواق المصرية.. تراجع سعر الطن

أسعار الذھب الیوم السبت 1-4-2023 في مصر.. اعرف عيار 21 بقى بكام

أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 1-4-2023 في الأسواق.. مستقرة

أسعار السمك اليوم الجمعة 31-3-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

 أسعار التصالح على إشغالات الطرق في الجيزة.. تصل إلى 30 ألف جنيه
بقلم مريم حنفي