شعبة الحلويات: أسعار مخبوزات عيد الفطر 2023 تبدأ من 40 جنيها

تستعد السلاسل التجارية الفترة الحالية، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال بدء طرح الكحك والبسكوت في الأسواق مع توقعات بزيادة الإقبال الفترة المقبلة.

وقال يوسف إبراهيم، صاحب أحد السلاسل التجارية في تصريح لـ«الوطن»، إنّ المحلات تستعد الفترة الحالية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال طرح الكحك والبسكوت في الأسواق بشكل مبكر، مضيفًا أنّ أسعارهما تختلف كل عام عن الذي يسبقه، والأسعار تُحدد وفقًا للمحل والأنواع والكمية التي يريد المواطن شرائها.

إقبال المواطنين على شراء الكحك والبسكوت الفترة المقبلة

ومن جهته، قال فتحي السيد عضو شعبة الحلويات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العديد من المحال والسلاسل التجارية طرحت مخبوزات عيد الفطر المبارك من كحك وبيتي فور خلال الوقت الحالي، ومن المتوقع إقبال المواطنين على الشراء بداية من الأسبوع المقبل، ويُعتبر الكحك السادة وعين الجمل والبسكوت السادة والبيتي فور مشكل الأكثر مبيعًا.

أسعار الكحك والبسكوت 2023

وأوضح «السيد» أنّ سعر كيلو كحك سادة وكحك ملبن 135 جنيهًا وسعر علبة كعك عين جمل نصف كيلو 95 جنيهًا، وعلبة كعْك بالشوكولاتة 32 قطعة بـ145 جنيهًا، كما يبلغ سعر علبة بيتي فور ممتاز 56 قطعة 145 جنيهًا، ولـ28 قطعة 75 جنيهًا.

وأضاف عضو شعبة الحلويات، أن سعر بسكويت سادة 72 قطعة بـ115 جنيهًا، والبسكوت بقطع الشوكولاتة 30 قطعة بـ65 جنيهًا، والبسكوت شوكولاتة 36 قطعة بـ65 جنيهًا، كما يبلغ سعر البسكوت البرتقال 36 قطعة نحو 60 جنيهًا، والبسكوت السادة 40 قطعة بـ80 جنيهًا، بينما يبلغ سعر علبة منين سادة كيلو 120 جنيهًا.