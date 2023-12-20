افتتاح مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية يناير المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، افتتاح مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المركز يضم نخبة من الباحثين والأئمة المتميزين بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كأعضاء أساسيين متفرغين ونخبة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة ومن المعنيين بالشأن الديني للاستعانة بخبراتهم البحثية والفكرية والثقافية من مختلف التخصصات التي لا غنى عنها في دراسة وتناول القضايا الدينية، ولا سيما أن وزارة الأوقاف لها باعا كبيرا في مجال البحث الديني أثمر خلال عام 2023 وحده أكثر من 60 إصدارًا عربيًا ومترجمًا.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقيم معرضا للكتاب بخصومات كبيرة بساحة مسجد سيدنا عمرو بن العاص الجمعة المقبل ليوم واحد.

مليون جنيه للفائز الأول في مسابقة القرآن الكريم

ومن ناحية أخرى، فإن الأوقاف رصدت مليون جنيه للفائز الأول في مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها السبت المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عالمية غير مسبوقة من 64 دولة ومحكمين من 8 دول تنطلق السبت القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

من المقرر أن تُقام المسابقة في الفترة من 23 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2023، في دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف المسابقة إلى تعزيز حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده السامية. سيشارك في المسابقة نخبة من الحفاظ والقرّاء من مختلف دول العالم.