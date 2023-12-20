عضو بـ«الشيوخ» يشيد باستقبال السيسي لمرشحي الرئاسة: يعزز مناخ الديمقراطية

أشاد النائب أحمد صلاح الطاروطي عضو مجلس الشيوخ، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن هذا اللقاء دليل على تجسيد مفهوم التعددية وتعزيز مناخ الديمقراطية من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة، كما أن اللقاء يدل على أننا نعيش زخما سياسيا غير مسبوق ويعكس أهمية الحراك السياسي الذي وُجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف بلدهم

وأضاف الطاروطي في بيان له، أن الفائز الأكبر في العملية الانتخابية هو الشعب المصري، الذي شارك بقوة ليعبر عن رأيه ويقول كلمته في الانتخابات الرئاسية، موجها رسالة للمصرين قائلا:« نشكركم على شعوركم بالمسؤولية، كما أن مشاركتكم الكثيفة أرسلت العديد من الرسائل للعالم بأكمله، وأثبتم أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف بلدهم لمواجهة التحديات التي تواجه وطنهم».

كما هنأ عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة وحصوله على غالبية الأصوات الذين تمسكوا باستمرار عملية الإصلاح والتنمية في كافة ربوع الدولة المصرية، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي في جميع المجالات.