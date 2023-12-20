رئيس جامعة حلوان: وضع خطة زمنية للأنشطة الطلابية خلال «الترم الثاني»

عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا مع مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، أكد خلاله على أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة ووضع خطة زمنية محددة لها خلال الفصل الدراسي الثاني.

توفير كافة أشكال الدعم لإنجاح الأنشطة الشبابية

وشدد قنديل على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازمة لنجاح هذه الأنشطة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لإدارات رعاية الشباب للقيام بدورها في توسيع قاعدة المشاركة الطلابية بكافة المجالات لرعاية الشباب بالكليات والجامعة وتبنى المبدعين والموهوبين لصقلهم للمشاركة في المستويات القمية والدولية وفقًا لرؤية مصر 2030.

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، والخطط والمقترحات لتطوير الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية خلال الفصل الثاني، مؤكدا أن إدارة رعاية الشباب تعمل لهدف واحد وهو خدمة الطالب وإتاحة الفرصة له لممارسة جميع الأنشطة التى يرغب بها .

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.