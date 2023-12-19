بدء سحب ملفات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعة حلوان غدا

تبدأ النيابة الإدارية غدا الأربعاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة حلوان دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويأتي ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر؛ اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو الكشف الطبي.