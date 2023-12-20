رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مستشار الرئيس للصحة: التنقل عبر المطارات يسرع انتشار متحورات كورونا

كتب:

حسن سمير
12:38 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الفيروسات بمختلف أنواعها يحدث بها متحورات، وهذا يرجع لسبب واحد وهو أن الفيروس الذي يدخل جسم الإنسان أكثر من مرة يشكل مقاومة مناعية بالجسم.

التحورات التي تحدث تعد ظاهرة طبيعية

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، اليوم الأربعاء، أن التحورات التي تحدث تعد ظاهرة معروفة في كل الفيروسات التنفسية، حتى مع مرض الإنفلونزا العادية التي يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه لم يُعلن الانتهاء رسميًا من وباء كورونا، ولكن المرض انخفضت شدته، وبدأ التعامل بشكل طبيعي في كثير من الأحياء.

وأكد «تاج الدين»: «نراقب في هذه المتحورات درجة الانتشار وشدة المرض الذي ينتج عن هذا المتحور، والمضاعفات وإذا كان هناك وفيات من عدمه، متابعًا: «أي واحد جاي على طائرة مصاب بفيروس بيتم نقله لمكان آخر بسرعة شديدة، في كل دول العالم، وكل ما يكون في متحور جديد هيكون سريع الانتشار».

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

«الصحة» تكشف عن عرض جديد لمصابي متحور كورونا الجديد 1.IN

إجراءات صارمة في مطار القاهرة لمواجهة متحور كورونا الجديد

«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن متحور كورونا الجديد 1.IN.. ما أعراضه؟

«الصحة العالمية» تحذر من متحور كورونا JN.1.. ماذا قالت عن ارتداء الكمامة؟
بقلم حسن سمير