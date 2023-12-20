مستشار الرئيس للصحة: التنقل عبر المطارات يسرع انتشار متحورات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الفيروسات بمختلف أنواعها يحدث بها متحورات، وهذا يرجع لسبب واحد وهو أن الفيروس الذي يدخل جسم الإنسان أكثر من مرة يشكل مقاومة مناعية بالجسم.

التحورات التي تحدث تعد ظاهرة طبيعية

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، اليوم الأربعاء، أن التحورات التي تحدث تعد ظاهرة معروفة في كل الفيروسات التنفسية، حتى مع مرض الإنفلونزا العادية التي يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه لم يُعلن الانتهاء رسميًا من وباء كورونا، ولكن المرض انخفضت شدته، وبدأ التعامل بشكل طبيعي في كثير من الأحياء.

وأكد «تاج الدين»: «نراقب في هذه المتحورات درجة الانتشار وشدة المرض الذي ينتج عن هذا المتحور، والمضاعفات وإذا كان هناك وفيات من عدمه، متابعًا: «أي واحد جاي على طائرة مصاب بفيروس بيتم نقله لمكان آخر بسرعة شديدة، في كل دول العالم، وكل ما يكون في متحور جديد هيكون سريع الانتشار».