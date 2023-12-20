المتحدث باسم ائتلاف نزاهة: إقبال المرأة والشباب على التصويت يؤكد نجاح جهود الدولة

قال أيمن عقيل، المتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي، إن اللجان الانتخابية في المناطق الريفية شهدت نسبة إقبال عالية وكثيفة، وهو ما يدل على زيادة الوعي المجتمعي لكافة فئات المصريين بمختلف المستويات.

الوعي في كل شبر بمصر

وأوضح المتحدث باسم ائتلاف نزاهة، أن المشهد أمام اللجان الانتخابية خاصة في المناطق الريفية والبسيطة عبارة عن ترجمة فعلية لجهود البرامج الرئاسية ومبادرات منظمات المجتمع المدني المختلفة في توعية المصريين ورفع مستواهم الثقافي، في دلالة واضحة على أن التوعية وصلت لكل شبر في مصر.

نجاح جهود 10 سنوات

ولفت إلى أن وجود وجود الشباب المصري بهذه الكثافة أمام اللجان الانتخابية دليل قاطع على زيادة وعيهم السياسي، وجني ثمار الدولة المصرية التي بُذلت على مدار السنوات الماضية من أجل زيادة وعي الشباب وتمكينه في العديد من المجالات، أبرزها السياسي، كما حرصت على إشراكه في الحياة السياسية، وتصدرهم المشهد الانتخابي أمام المقار الانتخابية يؤكد نجاح التجربة المصرية على مدار 10 سنوات في إطار تمكين الشباب المصري وزيادة وعيه السياسي.