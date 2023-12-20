جامعة حلوان تنظم رحلة علمية إلى محطة الرياح في الزعفرانة

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، رحلة علمية لطلاب المستوى الثالث ببرنامج السيارات الهجين إلى محطة الرياح بالزعفرانة، من خلال أنشطة مادة الطاقات البديلة والمتجددة، للنهوض بالتعليم التكنولوجي ببرنامج السيارات الهجين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وإشراف الدكتور ياسر فتوح عبدالحليم منسق برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين، والدكتور حسن محمد محمود مصطفى أستاذ مادة مبادئ الطاقات البديلة والمتجددة.

وتعد محطة الرياح بالزعفرانة من أوائل المزارع التي أُنشئت لإنتاج الطاقة من الرياح في مصر، وتبلغ مساحتها 120 كيلومتر مربع، وتنتج ثلث ما ينتجه السد العالي من طاقة.

وتضم المزرعة 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و)، وأجرى الطلاب زيارة إلى غرفة الكنترول الخاصة بمزرعة الرياح والورش الخاصة بصيانة المولدات وتجميع التوربينات والمراوح، وزيارة إلى مزرعة الرياح.

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على أنواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلًا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، وكيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.

وتأتي الزيارات في إطار حرص الجامعة على التطبيق العملي من خلال تقديم تعليم تكنولوجي متميز، يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، ويوفر الفرص التدريبية للطلاب بما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل.