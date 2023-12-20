محافظ الشرقية يتابع رصف شارع المعهد الديني في الزقازيق بتكلفة 10 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بالزقازيق بطول 4 كيلومترات وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق وبلبيس، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بالزقازيق

وأوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل، أنه جار تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كيلومترات ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 مترا بمواقع متفرقة وتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى أنه تجرى مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

تهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين

وأضاف وكيل وزارة النقل، أن أعمال الرصف الجارية تشمل تكسير وكشط مسطحات الأسفلت المعيبة، وجار إنشاء وتشغيل طبقات الأساس في أحد القطاعات بالطريق بطول 800 متر تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتيه وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين؛ إذ يمثل الطريق محورا مروريا مهما يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.