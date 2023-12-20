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برنامج تدريبي لتنمية مهارات 60 قيادة بالتأمين الصحي في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:04 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
برنامج تدريبي لتنمية مهارات 60 قيادة بالتأمين الصحي في بني سويف

أعلنت هيئة التأمين الصحي في بني سويف، تنظيم برنامج تدريبي لتنمية مهارات الصفين الأول والثاني من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري العيادات، ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

تدريب 60 من العاملين في التأمين الصحي ببني سويف 

وقال الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي في بني سويف، إن البرنامج جرى عقده على مدار 4 أيام واختتم اليوم، وشارك فيه نحو 60 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري العيادات، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

محاضرات عن فن الإدارة والبروتوكولات العلاجية 

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرة لمدير الفرع في بني سويف الدكتور محمد يحيى، تناولت مقدمة عن فن الإدارة، كما حاضر فيها الدكتور عبد الله ابراهيم الكومي مدرب معتمد بالتربية والتعليم متحدثا عن الأنماط القيادية والتواصل الفعال، ومحاضرة للدكتورة حنان خلف محمد مدير إدارة الجودة تناولت تطبيق سياسات الجودة داخل المنشآت الصحية، ومحاضرة للدكتورة هبة محمد حسن مسؤول العيادات عن البروتوكولات العلاجية وتحرير التذاكر الطبية.

 

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