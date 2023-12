وثائق سرية تكشف مخطط إنشاء كورونا.. «صناعة صينية وتمويل أمريكي» (صور)

تزامنا مع توقعات خبراء الصحة بموجة جديدة من «كوفيد 19» المعروفة بأنّها «الأسوأ منذ تقديم اللقاحات»، كشف عدد من خبراء الصحة في أمريكا، عن مجموعة وثائق مُكتشفة حديثًا، توضح تفاصيل مقترح لإنشاء فيروس يشبه كورونا في الصين قبل أشهر من تفشي الوباء، الأمر الذي من شأنه أن يجعل التسرب المختبري شبه مؤكد، حيث تشير الوثائق إلى أنّ الفيروس أُنشئ بصناعة صينية وبتمويل أمريكي.

تفاصيل أصل فيروس كورونا

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فالسجلات التي تمّ الحصول عليها الآن بناءً على طلبات قانون حرية المعلومات، وضعت خطة لهندسة البروتينات الشوكية لإصابة الخلايا البشرية، وسيتم بعد ذلك إدراجها في العمود الفقري لفيروس «سارس - كوفيد» في مختبر فيروسات ووهان اعتبارًا من ديسمبر 2018.

وبعد عام واحد فقط وأواخر عام 2019، ظهر فيروس كورونا المستجد بقدرة بارعة وفريدة على إصابة البشر، واستمر بالتسبب في جائحة عالمية أنهت حياة ملايين البشر وأصابت كثيرين بمضاعفات خطيرة.

وجرى تقديم الاقتراح من قبل تحالف الصحة البيئية Eco Health Alliance، وهو منظمة غير ربحية في نيويورك توجّه المنح الحكومية الأمريكية إلى الخارج لتمويل هذه الأنواع من التجارب، لكن في النهاية، تم رفض الطلب من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، وأوضح النقاد أنّ الخطط المنصوص عليها في الاقتراح هي بمثابة مخطط لكيفية إنشاء فيروس كورونا، وبدء جائحة عن غير قصد.

تفاصيل ما جاء بالوثائق

وأظهرت الوثائق كيف حاولت منظمة Eco Health عمدًا تضليل «بنتاجون» بشأن مدى خطورة التجارب لتأمين التمويل، وأوضح السيناتور راند بول - الذي كان مؤيدًا قويًا لنظرية تسرب المختبر - أنّ الوثائق قدّمت دعمًا إضافيًا للخداع الذي يستخدمه المرتبطون بمختبر ووهان.

وقال مات ريدلي، عالم الأحياء والكاتب العلمي الذي كتب على نطاق واسع عن تسرب المختبر المحتمل في الماضي، إنّ التسريب الأخير للوثيقة يجعل قضية تسرب المختبر شبه مؤكدة، وتجربة كانت معروفة في ذلك الوقت بأنّها متهورة، تسببت في وفاة الملايين من الناس.

وحصلت مجموعة أبحاث الصحة العامة غير الربحية US Right to Know على الوثائق، حيث جاء مقترح المنحة بعنوان «مشروع نزع السلاح: نزع فتيل تهديد فيروسات كورونا التي تنقلها الخفافيش»، وأشارت إلى أنّ الفريق سعى إلى تصنيع البروتينات الشوكية باستخدام مواقع انقسام الفورين التي تم تصميمها للارتباط بالمستقبلات البشرية بسهولة أكبر.

أثار اقتراح المنحة مخاوف، ويقول البعض إنّها بمثابة دعم إضافي لنظرية التسرب في مختبر كوفيد، والتي تقول إنّ الفيروس نشأ من أبحاث اكتساب الوظيفة التي يمولها دافعو الضرائب الأمريكيون من خلال القسم السابق للدكتور أنتوني فوسي، وهي نظرية مكتب التحقيقات الفيدرالي.