طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية.. اعرف الرابط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إتاحة فرصة أمام المواطنين من أجل تسجيل بياناتهم، والحصول من خلالها على قيمة فاتورة المياه الخاصة بكل عميل في الشهر، من خلال رابط محدد.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يمكن للمواطنين تسجيل البيانات الخاصة بهم من هنا على الرابط الخاص بالشركة لتظهر الفاتورة الخاصة بالمواطن.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالدقهلية

وأكدت الشركة ضرورة تسجيل البيانات المطلوبة في الرابط بشكل صحيح، حتى تظهر القيمة المحددة الخاصة بالفاتورة، وجاءت البيانات كالتالي:

- الدخول على رابط الاستعلام.

- تسجيل اسم المنطقة الخاصة بك في محافظة الدقهلية

- اسم المشترك كما هو موجود في فاتورة المياه السابقة

- الفرع الخاص التابع له منطقتك بكل مركز مياه في المحافظة.

- اسم المجموعة الموجود بها المواطن.

- رقم الحساب الخاص بالمشترك.

- الضغط علي البحث يظهر لك قيمة فاتورة مياه الشهر.

وأضافت الشركة أنه جرى إنشاء مراكز خدمة العملاء لتسهيل اتصال العملاء بالشركة، وهي:

- مركز شرق المنصورة شارع الجيش بجوار حي شرق2375660

- مركز غرب المنصورة شارع الجلاء 2357871