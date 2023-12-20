أستاذ علاقات دولية: استجداء الاحتلال الإسرائيلي لا يجدي نفعا

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه بدعم أمريكي بشكل مباشر، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يستكمل عملياته العسكرية في قطاع غزة، وطغيانه على الشعب الفلسطيني وعلى مؤسساته المدنية والإنسانية، وكل شيء حتى مفاصل الحياة في قطاع غزة، وبالتالي يمتد أيضًا إلى الضفة ويضرب هنا وهناك، وهناك عدوان متواصل، واستجداؤه لا يجدي نفعا.

الجهود الدولية انتهت بفشل ذريع بسبب أمريكا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهود التي بُذلت خلال الفترات السابقة على مستوى الأمم المتحدة أو في أروقة مجلس الأمن انتهت كلها بفشل ذريع بسبب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها للفيتو، ثم وصلت أيضًا لهذا الفشل، لأن الأساس الدولي والمصوغ الدولي لعملية معالجة الأزمة لم يكن بالشكل الكافي.

وتابع: «استجداء العالم بضرورة معاملة الاحتلال الإسرائيلي بطريقة الطلب من الاحتلال، والاستجداء من الاحتلال، هذا لا يجدى نفعًا، حتى مع القرارات الدولية التي صدرت قبل ذلك لا تجدى نفعًا، والقرار الذي صدر من الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام بهدف وقف إطلاق النار لن يجدى نفعًا مع الاحتلال ولم يوقف الاحتلال وعدوانه على غزة».

أمريكا والدول الكبرى لا تفهم لغة الاستجداء

وأكمل: «يجب أن يكون هناك استخدام لعناصر القوة، وتحريك الموقف الأمريكي بالشكل الذى تفهمه، الولايات المتحدة والدول الكبرى لا تفهم لغة أنك تستجديه وتطلب منه، الدول الكبرى تفهم لغة المصالح، بالإضافة الى وسائل الضغط على الولايات المتحدة من خلال العزلة والتراجع عن العلاقات الاقتصادية، او التلويح بالمصالح الاقتصادية مع الولايات المتحدة أو الدبلوماسية».