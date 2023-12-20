إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

قاد اللواء عادل توفيق، رئيس مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، ورصد الحالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأسفرت الحملة عن إزالة 5 مخالفات.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان، قال رئيس مجلس مدينة شربين، جرى شن حملة مكبرة منذ الصباح الباكر وحتى الآن واستهدفت الحملة عدد من القرى في نطاق المدينة وكان أبرزها قرية كفر الأطرش وتم رصد حالتين مخالفتين ومنع تعديات على مساحات أكثر من 60 مترًا، وتمت الإزالة الفورية وحالة بقرية الضهرية، وحالتين بقرية أبو جلال، وتمت الإزالة الفورية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين.

استمرار الحملات المكبرة بشكل مكثف

وأكد «توفيق» استمرار الحملات المكبرة بشكل مكثف ويومي بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن بالمحافظة والجهات المعنية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد حق الدولة وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها بالإضافة محاسبة الجناة لأن هذه المخالفة تقع تحت بند الجنايات وتصل إلى الحبس لمدة عامين.