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الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهربائي جديد بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
03:20 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
عداد كهرباء

عداد كهرباء

يتطلع الكثير من مواطني الدقهلية لتركيب عداد كهربائي لأول مرة من قبل شركة شمال الدلتا، التي كشفت عن وجود عدد من الأوراق المطلوبة لذلك.

وجاءت الأوراق اللازمة لتركيب العداد الكهربائي كالتالي: 

- صورة البطاقة الشخصية

- موافقة الحي أو المركز الخاص بالعميل

- عقد الملكية أو عقد الإيجار

- رخصة العقار

- استيفاء الطلب الموضح من شركة الكهرباء

ويتضمن الطلب الموضح من الشركة كالآتي:

- اسم المقدم للطلب

- اسم المستفيد

- رقم البطاقة

- عنوان تأدية الخدمة

- اختيار توصيل التيار الكهربائي وتحديد إن كان منزل أو عقار أو محلات أو قطاع عام أو أعمال

توصيل التيار الكهربائي للمباني العشوائية بالدقهلية

وحددت شركة شمال الدلتا المستندات المطلوبة لطلب خدمة توصيل التيار الكهربائي للمباني العشوائية في محافظة الدقهلية، وهي:

- صورة البطاقة الشخصية

- عقد الإيجار أو الملكية

- ملف التقديم العشوائي

- استيفاء الطلب الموضح في الأعلى

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بقلم آية حسنين