«صحة المنيا»: حملات مكبرة على 456 منشأة غذائية وتحرير 139 محضرا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيشية على محال بيع المنتجات الغذائية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي في خلال الأسبوعين الماضيين، إذ جرى تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 456 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 139 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأضاف أنه جرى ضبط 12 منشأة تعمل دون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكدا على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه جرى سحب 90 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 542 كيلو أغذية مختلفة و106 لترات مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى استخراج 589 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.