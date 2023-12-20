«الرقابة الصحية» تمنح شهادات الاعتماد لـ12 منشأة في 3 محافظات

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، منح شهادات الاعتماد لثلاث منشآت صحية بالأقصر وهي: «مركز طب أسرة الطود، وطب أسرة الشهيد الدكتور محمد بغدادي، ووحدة طب أسرة الرياينة، إلى جانب مركز الإيمان للأشعة بالإسماعيلية».

اعتمماد 8 مراكز في أسوان

وأضاف أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد شملت أيضا منح الاعتماد المبدئي للمستشفى الجوي التخصصي بالقاهرة، كما نجحت 8 مراكز ووحدات طب أسرة بأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي، وهي: «وحدة طب أسرة جزيرة أسوان- وحدة أسرة المحمودية- وحدة طب أسرة أبو الريش - وحدة طب أسرة الشلال - مركز طب أسرة السيل - وحدة طب أسرة كيما - وحدة طب أسرة البيارة- مرکز طب أسرة رعاية طفل كوم امبو».

وشملت قرارات اللجنة العليا للاعتماد منح الاعتماد المبدئي لمركز الفؤاد للعناية المركزة والقسطرة القلبية بمحافظة قنا، ووحدتي طب أسرة القرية البدوية بطابا، وراس مسلة بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مركز طب أسرة الرحمة بمحافظة الاسماعيلية.

منظمومة التأمين الصحي الشامل

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن حرص المنشآت الصحية الكبرى على تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دولياً والحصول على اعتماد جهار، فضلا عن حرص المنشآت بمحافظات لم تدخل بعد منظومة التأمين الشامل إنما يعكس الميزة التنافسية الكبيرة التي يمنحها الاعتماد الوطني داخل قطاع الرعاية الصحية على المستوى المحلي والدولي، فضلا عما يحققه تطبيق معايير الأمان والسلامة بجميع مكونات الخدمة الصحية من جدوى اقتصادية وزيادة في العائد علي الاستثمار، مشيرا إلى أنه جرى اعتماد منشآت في 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر يحقق عدالة الحصول على رعاية طبية وفق معايير جودة عالمية لكافة المصريين دون تفرقة.