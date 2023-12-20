تصعيد 19 مشروعا في ختام معرض العلوم والهندسة بجامعة الفيوم

أعلن الدكتور كمال غلاب رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للعلوم والهندسة ومنسق عام المسابقة بجامعة الفيوم، تصعيد 19 مشروعًا من المشاركين في المعرض المحلي للعلوم والهندسة «آيسف»، لمنافسة باقي المشروعات من مختلف محافظات الجمهورية، كما أعلن أسماء الفائزين ومشروعاتهم، وذلك خلال حفل الختام الذي عُقد في الجامعة اليوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة.

وأشار إلى أنّ معرض آيسف للعلوم والهندسة الذي أقيم بجامعة الفيوم، شهد هذا العام تقدم 91 طالبًا بـ65 مشروعًا في مجالات الهندسة البيئية، والعلوم الطبية، والهندسة الطبية الحيوية، والبيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية، وبرامج الأنظمة، والأنظمة المدمجة، مُشيرًا إلى أنّه جرى تكريم 20 طالبًا منهم 10 تحت السن و10 آخرين من مشروعات الإدارات.

حفل ختام معرض آيسف

جاء ذلك خلال حفل ختام معرض آيسف للعلوم والهندسة الذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم داخل الجامعة، إذ جرى خلاله تقييم المشروعات من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من علماء الجامعة.

وحضر حفل الختام كل من الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلي الجمعيات الأهلية والطلاب المشاركين في المسابقة.

المعرض يبرز المواهب والقدرات

وأوضح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، خلال كلمته، أنّ معرض آيسف للعلوم والتكنولوجيا يتولى إبراز قدرات ومواهب الطلاب في كافة المجالات، مضيفًا أنّ جميع الطلاب الذين شاركوا في المسابقة فائزين بمشاركتهم في المسابقة حتى وإن لم تفز مشروعاتهم.

وعبر رئيس جامعة الفيوم، عن فرحته باستضافة الجامعة للمعرض المحلي للعلوم والهندسة بصورة دورية كل عام، مشيدًا بالتعاون المثمر والجاد بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم، بهدف إبراز مواهب الطلاب، وتنمية قدراتهم بشكلٍ لائق.