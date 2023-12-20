«الآثار» تتابع آخر مستجدات الأعمال بعدد من مشروعات التطوير بقلعة صلاح الدين

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار الاستعداد للافتتاح الوشيك لمشروع ترميم برجي الرملة والحداد، ومنطقة البانوراما بقلعة صلاح الدين الأيوبي، فقد تفقد اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار ، قلعة صلاح الدين الأيوبي والمنطقة المحيطة بها للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بهذه المشروعات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن الدكتور مصطفى وزيري أكد أن الجولة جاءت بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح برجي الرملة والحداد والساحة الأمامية بقلعة صلاح الدين الأيوبي (منطقة البانوراما) بعد الانتهاء من ترميمهما وتطويرهمم وتأهيليهمم تمهيدا لافتتاحهمم أمام حركة الزيارة، الأمر الذي من شأنه فتح مزارات أثرية جديدة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بها وهو ما تعمل وزارة السياحة والآثار على تحقيقه باعتباره أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2022.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ثقته بأن افتتاح هذه المزارات الأثرية المتميزة بالقلعة سوف يتيح الفرصة لتنفيذ خطة الوزارة للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي والذي يجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وزيادة متوسط عدد الليالي السياحية بها، وزيادة رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها.

ومن جانبه قال الدكتور أبو بكر عبدالله، أن أعمال مشروع ترميم برجي الرملة والحداد تتضمن أعمال الترميم الدقيق وتنظيف الأحجار واستبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية وعمل درابزينات لسهولة الزيارة وحماية الزائرين، وعمل حماية للمزاغل وصيانة الأرضيات الحجرية، تمهيدا لضمهما إلى مسار زيارة القلعة.

وعن تطوير منطقة البانوراما فأشار أنها تتضمن أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وعمل مدرج لإظهار العناصر المعماريه لمباني وأسوار القلعة وإعداد مسارات الزيارة وتأهيل بوابات الدخول والخروج من القلعة.