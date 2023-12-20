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ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل 175 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

كتب:

محمد بركات
02:55 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
مخدرات

مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 175 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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