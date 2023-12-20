إحالة إدارة مدرسة إعدادية للتحقيق بسبب التقصير في العمل ببني سويف

قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، إحالة إدارة مدرسة إعدادية للتحقيق، بسبب التقصير في العمل، وعدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

زيارة مفاجئة لمدارس قرية الحمام أقصى غروب مركز ناصر

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوكيل تعليم بني سويف، لعددًا من مدارس قرية الحمام أقصى غروب مركز ناصر شمال المحافظة، اليوم، يرافقه عدد من القيادات التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بالقرية.

وكيل تعليم بني سويف يتابع سير اليوم الدراسي

وتفقد وكيل تعليم بني سويف سير اليوم الدراسي داخل مدارس الحمام الثانوية، الحمام الابتدائية، الحمام الاعدادية، متفقدًا حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة، محاورًا الطلاب حول العملية التعليمية والانصباط في الحضور ومدى الاستفادة من الأنشطة التربوية داخل المدارس.

رصد تقصير في العمل

وخلال زيارة المدرسة الإعدادية تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية، وعدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، والتي تم على أثرها إحالة مدير ووكيل المدرسة وبعض المعلمين بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم تفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

تكثيف المتابعة في المدارس

و شدد وكيل الوزارة على تكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الاليكتروني للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس، مع التأكيد على اتباع التعليمات والآليات التي تعمل على جذب الطلاب للمدارس، وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات مدرستنا للطلاب داخل المدارس والإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج على المنصات التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال مجموعات الدعم المدرسي.