محافظ بني سويف يوجه بتذليل العقبات أمام تشغيل سجل مدني قرية «قاي»

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا وإدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة والتنفيذيين والمعنين باتخاذ اللازم، والتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، بشأن متطلبات وإجراءات تشغيل السجل المدني الذي تم إنشاؤه داخل ديوان الوحدة لقرية قاي من خلال تبرع أحد المواطنين.

محافظ بني سويف يستمع إلى المواطنين خلال اللقاء المفتوح

جاء ذلك خلال اجتماع اللقاء المفتوح الذى يحرص محافظ بنى سويف على عقده مع المواطنين عدة مرات أسبوعياً للوقوف على المشكلات التى تتطلب تدخل المحافظة لحلها، وذلك في حضور المختصين من القطاعات الخدمية والمرافق.

مواطن يتطوع لتحمل نفقة إنشاء سجل مدني في بني سويف

استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين في اللقاء المفتوح ويدعى المهندس محمد أحمد أمين، الذى تطوع بتحمل نفقة إنشاء سجل مدني بالوحدة المحلية لقرية قاي، ويلتمس فى شكواه تذليل معوقات تشغيل السجل الذى سيساهم فى دعم مستوى الخدمة بالوحدة المحلية بجانب رفع العبء عن كاهل المواطن بالقرى المجاورة .

حضر الاجتماع كل من: ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، لمياء العربى مديرة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة وعدد من المختصين.