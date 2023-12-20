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لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميا؟.. 8 أسباب بينها «الأسواق الناشئة»

كتب:

مارينا رؤوف
03:31 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية عالميا لم تصل إليها من قبل، حيث سجلت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة جدا، بسبب العديد من الأسباب وليس بتوقعات خفض الفائدة من الفيدرالي فقط، وفق مؤسسة جولدمان ساكس.

وأوضحت المؤسسة أنّ الذهب لم يرتفع عالميا أو يحقق مكاسب كبيرة إلا في ظروف معينة، ومنها انتشار فيروس كورونا، وكان آخر ارتفاع حققه الذهب بشكل قياسي بداية ديسمبر الحالي جاء بسبب زيادة الطلب الصيني، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد.

وأضافت «جولدمان ساكس» أنّ الذهب خلال الوقت الحالي مرتفع بفعل زيادة الطلب عليه من قبل الأسواق الناشئة، ويُتوقع أن يزداد الطلب من قبل الصين والهند خلال الفترة المقبلة، كما يُتوقع أن يظل الطلب الصيني على المعدن الأصفر في ارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، خاصة وأنّ سوق العقارات غير متزن في الوقت الحالي.

وأدى ارتفاع الطلب في الصين على الذهب إلى دفع سعره إلى أعلى من المعيار الدولي، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الاقتصاد والعملة، كما أنّ توقعات تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية تعد من محركات ارتفاع الذهب.

وتستمر أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير في الارتفاع بنسبة 0.55% أو 11.6 دولار عند 2052.1 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.8 دولار خلال التداولات.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.