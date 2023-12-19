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سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بمحلات الصاغة

كتب:

وليد عبد السلام
11:44 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-12-2023، ليسجل سعر جرام عيار 21  داخل محلات الصاغة 2950 جنيهًا دون مصنعية وضريبة.

أسعار الذهب في ختام التعاملات

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-12-2023، في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، 2950 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في ختام التعاملات داخل محلات الصاغة 3371 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 2529 جنيها. 

سعر الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بختام التعاملات إلى 1967 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 12

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة 1686 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب، سجل 23 ألفا و600 جنيه في داخل محلات الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

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بقلم وليد عبد السلام