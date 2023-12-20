اعرف أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقترب من 3 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-12-2023، استقرارها في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في بداية التعاملات الصباحية، عند نفس مستوى التداولات أمس، حيث سجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 2950 جنيهًا، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 2041 دولارًا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، وفقا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك، عند نحو 3371 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2529 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1967 جنيهًا للبيع بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 21 نحو 23 ألفًا و600 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الساعات الماضية، خاصةً عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، وهو ما أعطى للذهب دعمًا كبيرًا، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 2%، كما كان للدولار دور مهم في ذلك، لتسجل الأوقية 2041 دولارًا.