طلاب قوص التعليمية يبدعون في معرض «أيسف للعلوم» بـ5 مشروعات مبتكرة

أشاد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، بإبداع طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدارس تعليم قوص، في معرض أيسف للعلوم والتكنولوجيا في نسخته الثالثة عشر، الذي أقيم بقاعة مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين.

معهد العلوم والتكنولوجيا

وأوضح القباني، أن جيل شباب المستقبل يحمل الكثير من النجاحات العلمية والتقنية التي بلا شك ستحدث ثورة تكنولوجية هائلة سيقف لها العالم إنبهارا، موجها الشكر للقيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم على الجهد المبذول لدعم ملف التعليم لينافس دول العالم بقوة ليضمن له الاستمرارية في البقاء.

وقدم القبانى التهنئة للطلاب الفائزين بالمشروعات التي تم تصعيدها لتنافس على مستوى الجمهورية، وهي:

السيارة الذكية

1. السيارة الذكية: الحد من حوادث السيارات باستخدام جهاز استشعار موجات المخ اعتمادا على الطاقه المتجدده النظيفة.. مدرسة الشهداء الثانوية بنات (ميرنا علاء الدين محمد صدقي- سماء احمد عبد العاطي عبد الحميد)

2.حياه بلا ألم: خاص بمرضى السرطان .. مدرسة الشهداء الثانوية بنات ( رغد محمد يوسف - الاء علي محمد علي)

3. الماء مصدر للطاقة: استخدام الماء في الحصول على الهيدروجين كطاقة نظيفة.. مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين (عبد الرحمن سعيد خير محمد).

القطارات

4. قطار ذاتي الحركة: تحويل الطاقة الحركية من مقاومة الهواء الى طاقة كهربائية والعكس .. مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين (عمار فيصل فاروق علي - كريم إبراهيم حلبي محمد).

5. بحث سلوكي: استراتيجيه توعوية ضد الآثار السلبية للمحتوى الغير هادف عبر الانترنت الذي يتعرض له الأطفال.. مدرسة النصر الإعدادية (لمياء شريف رشدى موسى).

وأشاد كنانة أبوجبل وكيل إدارة قوص التعليمية، بالطلاب منفذي المشروعات الفائزة، وتم تصعيدها لتنافس على مستوى الجمهورية، موجها الشكر لفريق محكمي ايسف قنا.