سيدات دمياط يصنعن هدايا وإكسسوارات رأس السنة بعجينة السيراميك البسيطة

يهتم المجلس القومي للمرأة بدمياط بالتمكين الاقتصادي للمرأة، لذا يتم تنظيم ورش تدريبية مجانية لتعليم الفتيات والسيدات الحرف اليدوية المختلفة وكان من ضمنها ورشة اليوم لتعليم الإكسسوارات بعجينة السيراميك والتى تصنع بخامات طبيعية من البيئة مثل الخل والنشا والغراء وألوان الطعام الطبيعية والتي يكون من تلك المقادير عجينة السيراميك، وتشكل على هيئة اكسسوارات تجف خلال يومين ثم تعرض وتباع في المعارض المختلفة.

تقول مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، لـ«الوطن»، إن المجلس القومي للمرأة بشكل عام يهتم بكل الأنشطة التي تمكن المرأة في شتى المجالات لذا تم تنظيم ورشة عمل تدريبية لتعليم فن صناعة الاكسسوارات بعجينة السيراميك للمبتدئين، وذلك في المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج للمدربة المتطوعة لبنى والذي دربت السيدات عمليا على طريقة عمل العجينة من خامات بسيطة وطبيعية مثل النشا والغراء والخل والألوان الطبيعية ثم طريقة تشكيل وتجفيف الإكسسوارات التى تتناسب لهدايا المناسبات المختلفة والاكسسوارات للبنات والسيدات والميداليات بطريقة سهلة ومبتكرة.

25 سيدة يتدربن عمليا على الإكسسوارات

وحضر الورشة التدريبية المجانية 25 سيدة وفتاة من سيدات مدينة عزبة البرج والقرى المجاورة لها، حيث أشدن بالورشة والمنتجات التي تم التطبيق العملي لها ومدى فرصتها لفتح مشروع صغير من المنزل، كما تم الإشادة بأنشطة المجلس القومي للمرأة بدمياط والذي تنفذ في مشروع مدن صديقة للنساء.

معرض لمنتجات الورش التدريبية كل فترة

وسوف يتم عرض تلك المنتجات في المعرض الشهري الذي يتم مراراً في المدينة الصديقة للنساء والمخطط تنفيذه غدا، ولذا لتسويق منتجات السيدات اللاتي يتعلمن الحرف لفتح لهن آفاق تسويقية لمساعدتهن على الانتشار كنواة لفتح مشروع صغير من المنزل ولتحقيق أهداف المدينة الصديقة للنساء لتمكين المرأة اقتصاديا.