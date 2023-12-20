«حقوق الإنسان» يعقد جلسات تشاورية لقضاة مصر حول «الحق في المحاكمة العادلة»

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسات تشاورية لقضاة مصر، حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الانسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ذولك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المجلس ووزارة العدل.

الجلسات التشاورية

وجاءت الجلسة بهدف تحديد المحاور والموضوعات الرئيسية والبرامج التدريبية لعام 2024، فيما يخص الدورات المتخصصة لحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما ورد في بيان صدر عن المجلس اليوم.

تضمنت الجلسات التشاورية، التي عقدت على مدار يومين، اقتراح تدريب «الحق في المحاكمة العادلة» المتضمن حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود، والحق في التقاضي للفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.