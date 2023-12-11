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انتخابات المصريين بالداخل

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: المشهد الانتخابي في مصر مشرف أمام العالم

كتب:

منتصر سليمان
11:49 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنّ المشهد الانتخابي في مصر مشرف أمام العالم كله.

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أنّ الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة من جميع فئات المجتمع سواء الشباب أو المرأة أو الشيوخ، ولم يتم رصد أي خروقات خلال العملية الانتخابية، مشيرًا الى أنّها صورة مشرفة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، رقما يمكن للناخبين الاستفسار أو الشكوى من خلاله، عبر منشور بصفحتها الرسمية على فيس بوك.

 ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19826، حيث يمكن للناخبين الاتصال عليه للاستفسار والشكاوي.

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