«القومي لحقوق الإنسان»: الإقبال على الانتخابات الرئاسية يؤكد وعي المواطن

قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدستور والقانون كفل لكل مواطن الحق في إدارة الشأن العام، لافتا إلى أن الحق في التصويت بالانتخابات من أهم الحقوق «اللصيقة» بالإنسان، فلا يستطيع الإنسان العيش في مجتمع دون اختيار من يمثله ومن ينوب عنه سواء على المستوى المحلي أو التشريعي أو مجالس الشيوخ وبالتأكيد اختيار رئيس الدولة التي ينتمي إليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة DMC أن إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع يرسل رسالة للعالم بحرية المواطن في اختيار من ينوب عنه، ويدل على وعي المواطن.