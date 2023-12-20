تنفيذا لمبادرة «اعرف بلدك».. محافظ الدقهلية يستقبل طلاب إحدى المدارس

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تلاميذ وطلاب مدرسة اللواء عبد العاطي الرسمية للغات بالمقاطعة مركز السنبلاوين، وذلك في إطار مبادرة «اعرف بلدك» التي أطلقها المحافظ، لتعميق الوعي لدى تلاميذ وطلاب المدارس من المرحلة الابتدائية، حتى سن 18 عاما.

وخلال الزيارة، اصطحب المحافظ التلاميذ وطلاب المدرسة في جولة داخل متحف إعلام الدقهلية بديوان المحافظة، للتعرف على تاريخ وإنجازات وإسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء، وكيف كان لهم تأثير كبير في كافة المجالات.

وأكد المحافظ أن مبادرة «اعرف بلدك» تهدف إلى تعريف أبنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات على مر العصور، وموقعها الفريد بين المحافظات، ومناطقها السياحية والأثرية.

كما تهدف المبادرة إلى التعريف بالأعلام من أبناء المحافظة الذين أنجبتهم الدقهلية، وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الإنسانية العلمية والأدبية والفكرية والفنية والسياسية والدينية.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تعريف الأبناء الطلاب بحجم الإنجازات وبالمشروعات القومية التي تتم على أرض محافظة الدقهلية في كافة المجالات، بما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن.

وفي نهاية الجولة، كرم المحافظ التلاميذ وطلاب المدرسة، وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد في الدراسة، والاعتزاز بتاريخ وتراث بلدهم.