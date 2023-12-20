رئيس «اتصالات النواب»: استضافة مصر لمركز البريد الإقليمي تأكيد على دورها المحوري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقامة أول مركز للتدريب الإقليمي يتبع لاتحاد البريد العالمي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في قطاع البريد.

وأوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية في قطاع البريد، من خلال تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية، وذلك لموظفي الهيئات الحكومية والمستثمرين المعينين بالبلدان أعضاء الاتحاد العالمي للبريد.

وأضاف بدوي، أن استضافة مصر لهذا المركز تأكيد على دورها المحوري على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلا عن مساهمتها في تطوير الخدمات البريدية المقدمة للجمهور.

ومن المتوقع أن يسهم المركز، في تعزيز التعاون بين مصر والبلدان العربية والأفريقية في مجال البريد، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.