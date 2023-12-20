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محافظ قنا يتدخل لإنقاذ مواطنة من عدم صرف العلاج لطفلتها

كتب:

رجب آدم
09:06 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
محافظ قنا مع السيدة في التأمين الصحي

محافظ قنا مع السيدة في التأمين الصحي

استجاب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لشكوى مواطنة تقدمت بشكوى من عدم صرف العلاج الخاص بأبنتها من عيادة سيدي عبدالرحيم القنائي التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي لجنوب الصعيد.

وعلى الفور، اصطحب المحافظ المواطنة إلى مقر العيادة، وكلف الدكتور أشرف كمال، رئيس فرع الهيئة بجنوب الصعيد، بمتابعة الحالة وصرف العلاج المطلوب لها.

عيادات التأمين الصحي 

وفي ذات السياق، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي، مشددًا على طاقم العمل بضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الوجه الأمثل، والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم، وحسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم.

أكد الداودى أنه لن يتوانى في تلبية احتياجات المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بشكل فوري وميداني.

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بقلم رجب آدم