محافظ قنا ونائبه يتفقدان مقار اللجان استعدادا للانتخابات الرئاسية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

اللجان الفرعية في محافظة قنا

شملت الجولة المرور على عدد من اللجان العامة والفرعية بمراكز المحافظة المختلفة.

وبحسب بيان صحفي، وجه محافظ قنا، بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية والتأكد من توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي.

محافظ قنا يشدد على توفير الكراسي المتحركة

وشدد محافظ قنا على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات وتوفير مبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، موجها رؤساء المدن برفع الإشغالات بمحيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.