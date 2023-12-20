طارق الشيخ يطرح أغنية «رقم واحد في الجراح».. (فيديو)

طرح الفنان طارق الشيخ، أغنية جديدة تحمل اسم «رقم واحد في الجراح»، مساء اليوم، عبر «يوتيوب»، على هامش الاحتفال برأس السنة الجديدة.

أغنية «رقم واحد في الجراح» لـ طارق الشيخ، من كلمات وألحان مصطفى وفقي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن كلماتها: «عايش مجروح وشايل هم.. ومين بيا في يوم اهتم.. بقيت بشرب في كاس السم.. وخارج النطاق وبموت.. ضغوط عايش حزين مش ناسي لكن يتيم.. وعدى قطر السنين ولسه عندي آمال».

وكان طارق الشيخ، قد طرح قبل شهرين، أغنية «الحساب برجولة»، من كلمات أبومالك، وألحان ليل المحمدي، وتوزيع بلوكة المزيكاتي.

وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح

ومين في الدنيا متعلمش

ساعات الوحده تبقي براح

في وقت اللمه فيه ما تفدش

ياعرق الهم جدرك فين