خالد الجندي: لا يوجد دليل على اسم ابني آدم في القرآن أو السنة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يوجد دليل في القرآن الكريم أو السنة النبوية، على اسم ابني آدم، لافتا إلى أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديث شريف، يقول هذا هابيل مقتول، أو هذا قابيل قاتل.

القرآن الكريم كان يحدث بني إسرائيل

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «اسم قابيل وهابيل جاء من الكتب القديمة، أو القصاص، وغيرهم، والقرآن الكريم كان يحدث بني إسرائيل، فقد يكونوا هم من نسل قابيل أو هابيل، فلا أحد يعرف اسمهما».

وأوضح «الجندي» أن القاتل كما هو معروف تميزا فقط قابيل، والمقتول هابيل، لافتا إلى أن الله لم يذكر اسمها ليكون الدرس والعظة للجميع، وإن كان الخطاب موجها لبني إسرائيل.