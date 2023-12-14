خالد الجندي: لن أحتفل بعيد ميلادي تضامنا مع غزة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، أنه كل عام يحتفل بعيد ميلاده، لكنه لن يحتفل به هذا العام، تضامنا مع قطاع غزة.

وقال خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لو سمحتم خلوا كل الأموال المخصصة للاحتفالات نتبرع بيها لإخوانا في غزة».

خالد الجندي: «ليس منا من بات شبعان وجاره جعان»

وأضاف: «خلو كل احتفالاتنا نخصص الربح بتاعها لغزة، لو بتعمل فرح حاول تدوق طعم السعادة، وتوديه لأهلنا في غزة، ليس منا من بات شبعان وجاره جعان».