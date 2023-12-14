رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

خالد الجندي: لن أحتفل بعيد ميلادي تضامنا مع غزة

كتب:

شروق مراد
07:07 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، أنه كل عام يحتفل بعيد ميلاده، لكنه لن يحتفل به هذا العام، تضامنا مع قطاع غزة.

وقال خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لو سمحتم خلوا كل الأموال المخصصة للاحتفالات نتبرع بيها لإخوانا في غزة».

خالد الجندي: «ليس منا من بات شبعان وجاره جعان»

وأضاف: «خلو كل احتفالاتنا نخصص الربح بتاعها لغزة، لو بتعمل فرح حاول تدوق طعم السعادة، وتوديه لأهلنا في غزة، ليس منا من بات شبعان وجاره جعان».

اقرأ المزيد:

خالد الجندي: مشهد الانتخابات الرئاسية خرج بصورة مشرفة

خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية شهادة يحاسب عليها العبد (فيديو)

خالد الجندي: قيمة الوطن يعرفها جيدا من فقدوا أوطانهم

خالد الجندي يوضح الفرق بين العبد الصالح والمصلح

خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

خالد الجندي: العصبية والكبر من أبواب دخول الشيطان للعبد (فيديو)
بقلم شروق مراد