جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة السويس 2023 الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بمدارس المحافظة المختلفة.

وحددت المديرية موعد انطلاق الامتحانات يوم الخميس 11 يناير 2024 والأحد 24 ديسمبر الجاري موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة السويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالسويس بيانا تضمن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة السويس، لعام الدراسي 2023 – 2024 ، وموعد بداية اللجان في التاسعة صباحاً كالاتي

الخميس 11 يناير :فترة اولي امتحان اللغة العربية والخط والإملاء وزمن الجنة ساعتين ونصف، فترة ثانية التربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

السبت 13 يناير : فترة أولى إجراء امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف، وفترة ثانية مادة المهارات المهنية ومدة اللجنة ساعة ونصف

الأحد 14 يناير : فترة أولي الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى والفترة الثانية مادة lct لمدة ساعة ونصف

الاثنين 15 يناير : مادة اللغة الأجنية مدة اللجنة ساعة ونصف

الثلاثاء 16 يناير :مادة الرياضيات ومدة لجنتها ساعة ونصف

جدول امتحانات المستوى الرفيع للصف السادس الابتدائي

وقد حددت مديرية التعليم بالسويس موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع، للصف السادس الابتدائي للغة الأجنبية الاولى يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري فيما يكون موعد إجراء امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري

وشددت المديرية علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن يتم التصحيح بشكل يومى حتى يتم الانتهاء من كافة الامتحانات جدول امتحانات المرحلة الإعدادية والابتدائية 2023 فى السويس

أعلنت مديرة التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف للمرحلتين الإعدادية والإبتدائية ، على أن تنطلق الإمتحانات بالنسبة للمرحلة الإعدادية يوم الخميس 18 من مايو المقبل.