قيادات «تعليم الجيزة» تحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

تقدمت قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة أشرف سلومة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة اليوم.

تعليم الجيزة: قطار التنمية يمضي في طريقه

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان صادر اليوم، إلى احتفال قيادات المديرية والتعليم بفوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن قطار التنمية يمضي في طريقه معلنا الوصول بمصر لبر الأمان، لتصبح مصر الجديدة صورة يفتخر بها المصريون بين الأمم.