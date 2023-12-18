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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

قيادات «تعليم الجيزة» تحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

سلامة عامر
09:02 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
احتفالات قيادات التعليم بالجيزة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفالات قيادات التعليم بالجيزة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدمت قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة أشرف سلومة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة اليوم.

تعليم الجيزة: قطار التنمية يمضي في طريقه

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان صادر اليوم، إلى احتفال قيادات المديرية والتعليم بفوز الرئيس في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن قطار التنمية يمضي في طريقه معلنا الوصول بمصر لبر الأمان، لتصبح مصر الجديدة صورة يفتخر بها المصريون بين الأمم.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.