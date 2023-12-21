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رفع 270 حالة إشغال طريق وتحصيل 36 ألف جنيه غرامات فورية بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
07:51 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
تحصيل غرامات فورية

تحصيل غرامات فورية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتفتيش على الأسواق ومراقبة جودة السلع وعدم السماح بحجب المنتجات والتصدي للإشغالات وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، شن الحي حملة مكبرة.

حملة مكبرة

وأشار رئيس حي المنتزه أول إلى أن الحي شن حملة مكبرة طبقاً للمخطط الشهري للحملات بقياده أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي والإدارات المعنية بالحي بالاشتراك مع الجهات الخارجية «التموين، الدمغة والموازين، الصحة، الطب البيطري، القوى العاملة، الأمن الصناعي، التفتيش الصيدلي، الرصد البيئي بالمحافظة، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

 

محاضر وغرامات فورية

وأوضح سحلول أن الحملة استهدفت شوارع مدينة فيصل وشارع ملك حفني قبلي، وأسفرت عن التحفظ على نحو 270 حالة إشغال متنوعة وتحصيل إجمالي غرامات فورية 36 ألف جنيه كما تم تحرير 41 محضرا متنوعا من قبل الجهات الخارجية، وتتواصل الحملات لإعادة الانضباط بنطاق الحي.

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