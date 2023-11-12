محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة قطور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

متابعة أعمال التطوير

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة قطور، و ذلك بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور.

وتابع المحافظ أعمال فرد السن بشارع الجيش تمهيدًا لأعمال الرصف بالشارع، وشدد خلال الجولة على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن يوفر سير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية وأيضا رفع كفاءة الطرق.

خطة المحافظة للتجميل

وأكد «رحمي» أن أعمال التطوير التي تشهدها مدينة قطور تأتي في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.