رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الانتهاء من إحلال وتجديد خطي طرد بمحطة مياه أبو عارف في السويس

كتب:

حمدي عبد الله
06:39 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
حلال وتجديد

حلال وتجديد

أنهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة إحلال وتجديد خطي طرد 700 و400 مليمتر الخاصة بمحطة أبو عارف بحي الجناين في محافظة السويس.

وأعلن حي الجناين في محافظة السويس أن جهود الشركة القابضة قد كللت بالنجاح وتم الانتهاء من إحلال وتجيد خطي طرد 700 مليمتر  و600 الخاصين بمحطة مياه الشرب أبو عارف الجيدة، حيث تم استبدال الخط الزهر بالبولي اثيلين الجديد

 

متابعة ضخ المياه بعد الإحلال والتجديد

 

وقال اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ السويس تتابع إدارة المرافق والإشغالات بحي الجناين ضخ  مياه الشرب في مناطق أبو عارف والأحداث و عمر بن الخطاب والألبان بعد الانتهاء من استبدال خط الـ700 وخط 600 الزهر  بنجاح بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الربط وتم تشغيل المياه.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة قد أعلنت عن إجراء عملية إحلال وتجديد لخط طرد 700 مم و600 مم الخاصة بمحطة مياه الشرب أبو عارف الجيدة، ما يؤثر على ضخ المياه في 11 منطقة بقري القطاع الريفي هي النفق والعمدة وأبو سيال والبطراوي وعزبة عامر غرب وفريد طحيمر وكيلو 46 وكفر حودة والألبان القديمة وأرض عبد العزيز وعمر بن الخطاب، وتم الانتهاء من الاعمال واعادة ضخ المياه.

اقرأ المزيد:

محافظة السويس توفر سيارة لأحد كبار السن طلب الإدلاء بصوته في الانتخابات

إزاي تشتري السكر بأرخص سعر في محافظة السويس.. 27 جنيها للكيلو

توزيع 25 جهاز عروسين للأسر الأولى بالرعاية في محافظة السويس

جدول امتحانات نوفمبر للصف الخامس الابتدائي في محافظة السويس
بقلم حمدي عبد الله