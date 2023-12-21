الانتهاء من إحلال وتجديد خطي طرد بمحطة مياه أبو عارف في السويس

أنهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة إحلال وتجديد خطي طرد 700 و400 مليمتر الخاصة بمحطة أبو عارف بحي الجناين في محافظة السويس.

وأعلن حي الجناين في محافظة السويس أن جهود الشركة القابضة قد كللت بالنجاح وتم الانتهاء من إحلال وتجيد خطي طرد 700 مليمتر و600 الخاصين بمحطة مياه الشرب أبو عارف الجيدة، حيث تم استبدال الخط الزهر بالبولي اثيلين الجديد

متابعة ضخ المياه بعد الإحلال والتجديد

وقال اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ السويس تتابع إدارة المرافق والإشغالات بحي الجناين ضخ مياه الشرب في مناطق أبو عارف والأحداث و عمر بن الخطاب والألبان بعد الانتهاء من استبدال خط الـ700 وخط 600 الزهر بنجاح بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الربط وتم تشغيل المياه.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة قد أعلنت عن إجراء عملية إحلال وتجديد لخط طرد 700 مم و600 مم الخاصة بمحطة مياه الشرب أبو عارف الجيدة، ما يؤثر على ضخ المياه في 11 منطقة بقري القطاع الريفي هي النفق والعمدة وأبو سيال والبطراوي وعزبة عامر غرب وفريد طحيمر وكيلو 46 وكفر حودة والألبان القديمة وأرض عبد العزيز وعمر بن الخطاب، وتم الانتهاء من الاعمال واعادة ضخ المياه.