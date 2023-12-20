«القومي للمرأة» بالمنيا يطلق تدريبات على تشغيل ماكينات المخلفات الزراعية

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، تدريبات على تشغيل ماكينات المخلفات الزراعية، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي يستهدف محافظات المنيا وأسيوط وقنا.

تشغيل ماكينات فرم المخلفات الزراعية

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس بالمنيا، أن التدريبات التي جرت تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، تستهدف 50 سيدة من قريتي دلجا والشيخ مسعود، حيث يتم تدريبهن على كيفية تشغيل ماكينات فرم المخلفات الزراعية، وتصنيعها في منتجات مفيدة، مثل السماد العضوي والطوب والأعلاف الحيوانية.

تدريبات تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا

وأشادت «أبو سمرة» بمستوى التدريبات، ومهارات المتدربات، مؤكدة أن هذه التدريبات تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لها في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وحضر حفل إطلاق التدريبات، الدكتورة مي محمود، المدير العام للأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، وسامية أديب، مقرر مناوب فرع المجلس بالمنيا، وأعضاء وإداريو الفرع.

ويأتي إطلاق هذه التدريبات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للمرأة في المناطق الريفية.