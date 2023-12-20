بعد الإعلان عن مشروع الإسكان الأخضر.. معلومات عن مدينة أسوان الجديدة

كشفت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل جديدة بشأن مشروع الإسكان الأخضر في مصر.

وأشارت رئيس مجلس الصندوق إلى أنه يُجرى حاليًا الانتهاء من تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية داخل عدد من المدن، من ضمنها مدينة أسوان الجديدة، مؤكدة أنه يتم تنفيذ أكثر من نموذج للوحدة السكنية في العمارة الواحدة، بمساحات مختلفة تبدأ من 75 إلى 120 مترًا.

كما أشارت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مشروع الإسكان الأخضر يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، ويتميز هذا النوع من الوحدات السكنية بتوفير الطاقة بشكل عام، ويساعد على الاستغناء عن التكييف لفترات طويلة طوال العام، سواء في الصيف أو الشتاء.

توسع عمراني ضخم في أسوان

وتمثل مدينة أسوان الجديدة أكبر توسع عمراني لمدينة أسوان، وهي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصُممت المدينة لاستيعاب حوالي 210,000 نسمة وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى 850,000 نسمة بحلول عام 2032.

منشآت صحية وسياحية

وتضم المدينة منشآت صحية ورياضية وسياحية، وتهدف إلى دمج الحياة المعاصرة مع تراث أسوان القديمة حيث تقع المدينة على الضفة الغربية لنهر النيل على بعد 12 كيلومترًا، من أسوان الحالية وتنقسم المدينة إلى مناطق سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية وسياحية، وتوجد فيها مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز تجارية ومساجد وحدائق عامة.

وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز مشروع الإسكان الأخضر في مدينة أسوان الجديدة من خلال توفير التمويل المناسب والدعم للمطورين العقاريين والمستثمرين، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الإسكان وتحسين جودة حياة المواطنين وحماية البيئة.